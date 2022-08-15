Минск, 15 августа, 2022, 20:31 — ИА Регнум. На официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии разместили ссылку на проект газеты «Советская Белоруссия» — «Четверть века белорусской государственности», в котором перечисляются основные события истории Белоруссии с 1994 по 2019 год (проект был создан три года назад). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил читатель из Белоруссии.

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

На вопрос, почему точкой отсчёта белорусской государственности выбран не 1991 год, создатели проекта отвечают так: «Обретённая ещё в 1991-м Белоруссией государственность вплоть до 1994 года была весьма условной». Соответственно, в 1994 году, после избрания президентом Белоруссии Александра Лукашенко, белорусская государственность стала реальной.

Как сообщало ИА REGNUM, Институт истории Академии наук Белоруссии издал пять томов «Истории белорусской государственности», где прошлое Республики Белоруссии отодвинуто на тысячу лет вглубь веков. Также в начале 2010-х годов министерство культуры Белоруссии, которое тогда возглавлял нынешний оппозиционер Павел Латушко, рассматривало проект установки в Минске памятника тысячелетию белорусской государственности.