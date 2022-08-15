Киев, 15 августа, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Положение других народов на Украине сильно отличается от положения венгров, как и их устремления. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Vasyl Babych Использование русского языка в быту на Украине, 2019 г.

«Например, румыны довольно широко расселены по Черновицкой области, в основном вперемешку со славянами. Те же русские после отпадения Крыма таких ярко выраженных мест компактного проживания тоже не имеют, а если где они и есть, так русские за свои права всё равно не борются, большинство из них вообще предпочли стать украинцами», — заявил эксперт.

По мнению политолога, венгры настойчивы, и, главное, в отличие от русских, у них есть своё материнское национальное государство. Более того, там уже давно у власти правоконсервативная партия, которая важнейшей частью своей программы и всего политического курса сделала работу с зарубежными венграми, воссоединение их на лично-гражданском уровне с венгерской нацией.

«Так что закрыть глаза на положение венгров на Украине она не может», — констатировал политолог.

Напомним, что ранее на Украине был принят так называемый Закон о коренных народах, в которые были включены крымские татары, крымчаки, караимы, но не был включен русский народ.