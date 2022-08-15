Варшава, , 20:14 — REGNUM Министр сельского хозяйства и развития села Польши Ричард Бартосик выступил с разъяснением в связи с возникшим в стране ажиотажным спросом на сахар, и последовавшим за этим подорожанием продукта. Министр успокоил потребителей, и заявил, что «нехватки сахара в Польше не будет».

«Привлекательная цена на сахар, предлагаемый в рознице в некоторых торговых сетях, привлекла не только розничных клиентов, но и предпринимателей — кондитеров и производителей конфет … Большой спрос на сахар вызвал его нехватку на прилавках — торговые сети логистически не поспевали за спросом со стороны клиентов и при этом сахар подорожал», — передаёт слова Бартосика «Польское радио».

По словам министра, паника была вызвана искусственно. «Пустые полки и нехватка сахара в магазинах были освещены СМИ, что вызвало панику и скупку сахара на запас. В связи со сложившейся ситуацией магазины приняли решение о введении лимитов на закупку сахара», — пояснил он.

По утверждению министра, в сезоне 2021/2022 года в Польше было произведено 2,3 млн тонн сахара — почти на 16% больше, чем в предыдущем сезоне. При этом внутренний рынок потребляет около 1,7 млн тонн сахара. Таким образом, производство сахара в Польше на 300-600 млн тонн выше, чем внутреннее потребление.

В результате возникшего в Польше дефицита сахара, его цена достигла 9-10 злотых (120-135 рублей).