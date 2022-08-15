Загреб, , 20:06 — REGNUM Суд над хорватским наёмником, взятым в плен в Мариуполе, неприемлем. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 15 августа.

Андрей Пленкович Andrejplenkovic.com

«Такой тип судебного процесса неприемлем, но он оказался в такой ситуации. Мы и впредь будем бороться за него, но он находится на оккупированной территории», — процитировало агентство «Танюг» слова Пленковича.

Напомним, что хорват Векослав Пребег был арестован в мае в Мариуполе. Власти ДНР выдвинули против него обвинение в обучении террористов, участии в конфликте в качестве иностранного наемника, насильственной узурпацию власти и нарушении конституционного порядка.