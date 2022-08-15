Вашингтон, , 20:44 — REGNUM После казни четырех активистов в Мьянме американские сенаторы активизировали обсуждение законопроекта о новых санкциях против азиатской страны, ранее принятого палатой представителей Конгресса США, сообщает 15 августа Associаted Press.

Смертная казнь Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект в числе прочего предусматривает введение санкций против нефтегазового предприятия MOGE — государственной компании, которая является жизненно важным источником средств для правительства Мьянмы.

Напомним, казнь четырех активистов в конце июля вызвала бурное осуждение со стороны американских законодателей и других стран, особенно членов ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

«Настало время, чтобы они применили значимые действия против хунты в Бирме, которой буквально сходит с рук убийство», — сказал в недавнем заявлении лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл.

Если соседи Мьянмы и АСЕАН не разберутся сами, то США должны «усилить давление» на армию страны и источники ее финансовой поддержки, добавил он.

«Среди прочего мы должны ввести санкции в отношении компании Myanmar Oil and Gas Enterprise», — заявил Макконнелл.