Киев, , 20:04 — REGNUM Венгры как этническое и национальное меньшинство находятся на Украине в уникальном положении. Об этом в интервью 15 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Венгры Закарпатья Mukachevo.net

«Венгерское меньшинство на Украине довольно небольшое, но проблем с ним действительно очень много», — заявил эксперт.

Всё дело в том, что примерно 150 тыс. закарпатских венгров имеют свой район компактного проживания, причём он расположен вдоль венгерской границы, пояснил Неменский.

«И живут во многом отдельно от Украины — у них там свои венгерские школы и вуз, везде висят венгерские флаги, у почти всех венгерские паспорта, хотя границы в этом месте на деле и так фактически нет, да и по-украински там разговаривают только отдельные грамотеи. И такой вот ситуации нет больше на Украине нигде», — заключил эксперт.

Напомним, что в 2021 году на Украине был принят и одобрен парламентом т. н. «Закон о коренных народах». В соответствии с этим законом коренными народами Украины признаны караимы, крымские татары и крымчаки.