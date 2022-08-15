Донецк, , 20:04 — REGNUM Суд в ДНР огласил обвинение пятерым иностранным наёмникам, воевавшим в рядах ВСУ и взятым в плен в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщает 15 августа Донецкое агентство новостей. Дело рассматривалось в Апелляционной палате Верховного суда ДНР.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

Троим из них предъявили обвинения по статье о прохождении обучения в целях совершения преступления, предусмотренного статьёй 323 УК ДНР, по самой статье 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и по части 3 статьи 430 (участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях).

Эти обвинения предъявлены подданному Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и подданному Британии Джону Хардингу.

Четвёртый обвиняемый — подданный Британии Эндрю Хилл, ему предъявлены обвинения по части 3 статьи 430 УК ДНР (участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях).

Пятый обвиняемый — также британский подданный Дилан Хили. Ему предъявлены обвинения в пособничестве в вербовке наёмников для использования в вооружённом конфликте и в военных действиях путём содействия совершению преступления советами, предоставлением информации, а также путём устранения препятствий.

Также Хили проходит по статье УК ДНР о вербовке, обучении, финансировании или ином материальном обеспечении наёмника, а равно его использовании в вооружённом конфликте или в военных действиях.

Ни один из обвиняемых не признал своей вины. Следующее заседание по делу об иностранных наёмниках Верховный суд ДНР проведёт в начале октября.

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