Луганск, 15 августа 2022, 19:36 — REGNUM Фотография с подписью Героя России Андрея Богатова «Ищем с Пригожиным его тело» опубликована в интернете.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 августа, появилась информация о ракетном обстреле штаба ЧВК «Вагнера» в городе Попасная (ЛНР), в результате которого якобы погибли люди.
Также сообщалось, что в это время в ЛНР находился бизнесмен Евгений Пригожин.
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