Луганск, 15 августа, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Фотография с подписью Героя России Андрея Богатова «Ищем с Пригожиным его тело» опубликована в интернете.

Цитата из видео: Обстановка в городе Попасная. Украинские боевики используют мины «лепестки». Пресс-служба народной милиции ЛНР ПМФ-1 «Лепесток»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 августа, появилась информация о ракетном обстреле штаба ЧВК «Вагнера» в городе Попасная (ЛНР), в результате которого якобы погибли люди.

Также сообщалось, что в это время в ЛНР находился бизнесмен Евгений Пригожин.