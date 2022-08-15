Челябинск, 15 августа, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В Челябинске заведующая общежитием одного из вузов попалась на мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

Установлено, что эта дама фиктивно трудоустроила свою знакомую и за полтора года присвоила более 300 тыс. рублей, начисленных в виде зарплаты. Её знакомая знала об этой ситуации, но согласилась, чтобы взять ипотечный кредит, для оформления которого необходим трудовой стаж.

Теперь женщине грозит шесть лет колонии. Суда она ждёт под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области отмечается рост числа случаев мошенничества. Также вырос объём денег, похищенных мошенниками у граждан.