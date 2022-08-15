15 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о якобы имевшемся на июньском саммите НАТО разговоре украинских представителей с министром обороны Великобритании по поводу планов по уничтожению Крымского моста.

Светлана Рыбина, , 19:59 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом «план уничтожения Крымского моста», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление было сделано одиозным украинским депутатом, который мог запомниться российским гражданам после того, как его довольная рожа возникла на фотографиях из сожжённого нацистами Дома Профсоюзов в Одессе.

Данное существо из украинского политического бестиария успело прислужить не только Зеленскому с Порошенко, но и самому Януковичу, что даёт определённую характеристику этому персонажу. Зачастую заявления Гончаренко разносятся по федеральной прессе в связи с их истеричной и провокационной составляющей.

Поэтому информацию о разговоре представителей Киева с британским министром обороны можно было бы воспринимать, как намеренную ложь ради пиара этого депутата, но в связи со значительно радикализировавшейся антироссийской повесткой в Великобритании планы по буквальному уничтожению Крымского моста могут оказаться реальной угрозой.

«Дырку они от бублика получат, а не Крымский мост! Руки у них коротки! Мост давно уже под надёжной защитой России! Никто не посмеет его тронуть!» — убеждён Мистер В.

Многие граждане считают, что разговоры на такие темы — это всё, чем себя могут порадовать украинские нацисты. Именно поэтому об «уничтожении Крымского моста» с ними ведут общение британские военные, поскольку иных способов поддержки Киева, кроме психологической, страны НАТО предложить не могут.

Мозг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ключевое слово — «обсудил». Болтать — не мешки ворочать», — отметила Ярина Г.

«Поговорили. Обсудили. А дальше что? Каким образом Киев намерен достать до Крымского моста? Ну, даже если у нациков получится физически оказаться перед мостом, как они его атаковать-то собрались? Это монументальное сооружение, которому артобстрелы даже не страшны. О чём думают эти умалишённые?» — удивляется Николай К.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские горячие головы уже давно планируют силой взять Кремль, но всё как-то у них не складывается.

«Меж тем Украина каждый день по несколько сёл теряет, но заботит киевский неонацистский режим почему-то только Крымский мост. Ах да, они же ещё Кремль хотели сжечь! Фееричные дебилы!» — указывает Кира Г.

Часть людей полагает, что возникновение в информационном пространстве подобных разговоров призвано, чтобы сбить фокус внимания украинского населения с неудач киевского режима.

«Идиоты! Теряют один населённый пункт за другим и всё носятся с идеей ударить по Крымскому мосту. Как, мне интересно, гипотетическая атака на мост поможет нацикам победить? Да после такого на следующий же день Киева не станет», — пишет Виктор С.

«Короче, два убогих обсудили свои влажные мечты друг перед другом. Эдакий взаимный петтинг. Пусть потешат друг другу ЧСВ, это максимум, на что они способны», — считает пользователь «Просто Хоха».

Нашлись и те, кто напомнили, что российская военная спецоперация в том числе ради того и началась — не позволить нацистам заполучить в свои грязные руки оружие массового поражения и лишить их возможности наносить удары по инфраструктуре в Крыму.

«На самом деле, это большое счастье, что нацисты настолько отстают по уровню вооружения, что они могут только обсуждать планы, но не претворять их в жизнь. Слава Богу, что спецоперация России началась до того, как Киев смог бы получить ядерное оружие», — пишет Ангелина К.

Напомним, 15 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своём Telegram-канале о том, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом «план уничтожения Крымского моста».