Астана, 15 августа, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Казахстан оформил необходимые документы для продажи оружия за рубеж и может поставлять его на Украину. Такие данные опубликовал телеграм-канал «Рыбарь» 15 августа.

ИА REGNUM Казахстан

Напомним, 9 августа хакерская группа «Берегини» опубликовала документы, в которых утверждалось, что Казахстан якобы продает советское оружие и боеприпасы в Великобританию. Далее Лондон переправляет их на Украину для нужд ВСУ. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергло эту информацию, заявив что не обладает разрешительными документами для осуществления подобных сделок.

Авторы канала утверждают, что «нашли интересные детали о компании «Техноэкспорт» (казахстанская компания, которая якобы продавала оружие посредникам для последующей передачи ВСУ — Прим. ИА REGNUM)».

«Вышеуказанное предприятие ещё 16 августа 2013 года получило требуемую лицензию на «разработку, ремонт, переработку, приобретение и реализацию высвобождаемых боеприпасов, вооружения и военной техники, а также комплектующих и запасных частей». Выдана она была комитетом промышленности министерства индустрии и новых технологий Казахстана. При этом 21 июля 2022 года генеральный директор «Техноэкспорт» Кужыбаев Берик Кенжахметович направил прошение в республиканское государственное предприятие Қазарнаулыэкспорт (КазСпецЭкспорт), входящее в уже упомянутое выше министерство индустрии и инфраструктурного развития, о включении компании в ограниченный список участников закрытых торгов по реализации неиспользуемого военного имущества и военной техники. В официальном запросе «Техноэкспорт» обозначены все требуемые лицензии», — говорится в сообщении канала.

Авторы канала пришли к выводу, что правительство Казахстана «голословно заявляет» о невозможности продажи советского оружия на Украину.

«Чтобы там не заявляли в своё оправдание официальные представители казахского правительства о том, что они не могут экспортировать советское вооружение без разрешения производителя, то есть России, они вовсю это делают за закрытыми дверьми», — говорится в сообщении телеграм-канала.

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