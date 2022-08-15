Приштина, , 19:35 — REGNUM Диалог Белграда и Приштины должен закончиться «взаимным признанием». Об этом заявил президент Албании Байрам Бегай 15 августа во время визита в сепаратистское Косово.

Байрам Бегай mod. gov. al

Бегай также заявил, что Албания поддержит кандидатуру Приштины на вступление во все важные международные организации и выступит в качестве защитник интересов Косово в ООН.

После встречи с президентом Косово Вьосой Османи Бегай рассказал, что он «чрезвычайно рад тому, что его пригласили приехать домой», и что он приехал «в дом албанизма, с двумя диалектами и одним языком».

«Две республики и один народ. Это наш патриотический билет для путешествия в Брюссель. Мы вместе победили в войне и вместе будем бороться за то, чтобы сохранить мир», — процитировал слова Бегая телеканал РТС.

Напомним, что приезд в Приштину — первый иностранный визит президента Албании Байрама Бегая.