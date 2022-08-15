Пермь, 15 августа, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Телеканал ТНТ анонсировал новый сезон сериала «Реальные пацаны». Об этом 15 августа сообщило издание «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу канала.

Цитата из т/с «Реальные пацаны» Николай Наумов в сериале «Реальные пацаны»

В девятом сезоне главный герой по имени Колян (Николай Наумов) возвращается в родную Пермь, чтобы написать автобиографическую книгу «Последний реальный пацан». Выход новых серий состоится на ТНТ 29 августа 2022 года.

Напомним, сериал «Реальные пацаны» рассказывает о жизни обычного пермского парня Коляна и его друзей. Премьера первой серии шоу состоялась 8 ноября 2010 года.