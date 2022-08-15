Москва, , 19:15 — REGNUM Вопросы цифровизации ЖКХ, новых решений и разработок, а также подготовки кадров будут рассмотрены в рамках форума Общественной палаты (ОП) РФ «Сообщество» в Казани, который пройдет 24–25 августа.

Общественная палата Российской Федерации.gif Пресс-служба ОП РФ

Проведет дискуссию председатель профильной комиссии ОП РФ Галина Дзюба.

По ее словам, в России сейчас сохраняется низкое качество и разобщенность данных в сфере ЖКХ, отрасль автоматизируется частично, удачные цифровые решения не тиражируются, а отраслевая государственная информационная система ГИС ЖКХ не может решить задачу автоматизации и централизации информационных потоков из-за неустранимых проблем.

«Цифровизация отрасли ЖКХ — применение инновационных технологий для повышения качества принимаемых решений, прежде всего для повышения эффективности, определяет ближайшие перспективы развития ЖКХ. Благодаря внедрению современных информационных технологий рынок ЖКХ постепенно становится более прозрачным, понятным населению», — сказала Дзюба.

Она отметила, что цифровизация жилищно-коммунального хозяйства позволит создать единое информационное пространство, которое объединит жителей, управляющие компании, город, субъекты федерации и всю страну.

«Нужны технологии, способные поменять жизнь каждого гражданина в лучшую сторону. И благодаря взаимодействию с бизнесом, институтами развития и интеграции инструментов возможно дать отрасли максимальное количество инструментов для тиражирования эффективных решений, которые уже прошли апробацию», — добавила общественница.

По итогам дискуссии будут подготовлены документы, которые направят в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, ГК — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, региональным органам власти, а также профильным предприятиям.

Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форумов — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.