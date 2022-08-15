Москва, 15 августа 2022, 19:15 — REGNUM Вопросы цифровизации ЖКХ, новых решений и разработок, а также подготовки кадров будут рассмотрены в рамках форума Общественной палаты (ОП) РФ «Сообщество» в Казани, который пройдет 24–25 августа.
Проведет дискуссию председатель профильной комиссии ОП РФ Галина Дзюба.
По ее словам, в России сейчас сохраняется низкое качество и разобщенность данных в сфере ЖКХ, отрасль автоматизируется частично, удачные цифровые решения не тиражируются, а отраслевая государственная информационная система ГИС ЖКХ не может решить задачу автоматизации и централизации информационных потоков из-за неустранимых проблем.
Она отметила, что цифровизация жилищно-коммунального хозяйства позволит создать единое информационное пространство, которое объединит жителей, управляющие компании, город, субъекты федерации и всю страну.
По итогам дискуссии будут подготовлены документы, которые направят в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, ГК — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, региональным органам власти, а также профильным предприятиям.
Форумы «Сообщество» проводятся Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форумов — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.