Москва, 15 августа, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю на торгах в понедельник, 15 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,23 рубля, что на 62 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день поднялся на четыре копейки и к закрытию достиг 62,35 рубля.

Напомним, за минувшую рабочую неделю курс доллара на Московской бирже вырос на две копейки, курс евро — на 77 копеек.