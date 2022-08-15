Волгоград, , 19:16 — REGNUM Видео с места предотвращённого теракта в Волгоградской области распространила 15 августа ФСБ.

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На видео засняты двое подозреваемых в организации диверсии, которые были ликвидированы, поскольку оказали вооружённое сопротивление. Теракт планировался на объекте нефтегазового комплекса.

На видео также показан участок нефтепровода и канистра, внутри которой находилась взрывчатка.

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