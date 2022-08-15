Волгоград, 15 августа, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Видео с места предотвращённого теракта в Волгоградской области распространила 15 августа ФСБ.

Mil.ru Российские саперы за работой

На видео засняты двое подозреваемых в организации диверсии, которые были ликвидированы, поскольку оказали вооружённое сопротивление. Теракт планировался на объекте нефтегазового комплекса.

На видео также показан участок нефтепровода и канистра, внутри которой находилась взрывчатка.