Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 19:09 — REGNUM В Ростовской области эвакуировали 65 человек в связи с лесным пожаром в Усть-Донецком районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 августа.

Лесной пожар Vk.com/rosatom_vniief

«Эвакуировано 65 человек из станицы Верхнекундрюченская. Площадь пожара выросла до 30 гектаров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что к тушению лесного пожара привлечён экипаж Ми-8. К тушению лесного пожара привлечены 124 человека, 25 единиц техники.

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