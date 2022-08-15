Усть-Донецкий район, Ростовская область, 15 августа, 2022, 19:09 — ИА Регнум. В Ростовской области эвакуировали 65 человек в связи с лесным пожаром в Усть-Донецком районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 августа.

Vk.com/rosatom_vniief Лесной пожар

«Эвакуировано 65 человек из станицы Верхнекундрюченская. Площадь пожара выросла до 30 гектаров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что к тушению лесного пожара привлечён экипаж Ми-8. К тушению лесного пожара привлечены 124 человека, 25 единиц техники.