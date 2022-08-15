Трамп: в ходе обыска в Мар-а-Лаго ФБР могли подбросить что угодно
Вашингтон, 15 августа, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что агенты ФБР во время обыска в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде могли подкинуть что угодно. Об этом Трамп заявил сегодня, 15 августа, в интервью телеканалу Fox News.
Также бывший президент рассказал, что сотрудники ФБР заставили находящихся в его имении людей отключить камеры наблюдения и запретили им передвигаться внутри здания.
Кроме того, Трамп поведал, что уже предложил министерству юстиции США помощь в рамках расследования по факту обыска в своем поместье, но пока не получил никакого ответа от властей.
Трамп считает, что ещё не было такого случая в истории США, чтобы силы правопорядка использовались для проникновения в дом бывшего президента Соединенных Штатов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в поместье Трампа во Флориде ворвались агенты ФБР с обыском. Они якобы нашли в здании правительственные секретные документы, которые Трамп вывез из Белого дома после окончания срока своего президентства.