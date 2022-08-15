Усть-Донецкий район, Ростовская область, 15 августа, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Ростовской области горит лес на площади 10 гектаров. К борьбе с огнём привлечён борт Ми-8. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 августа.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Возгорание случилось днём на территории Усть-Донецкого лесничества. Обстановку усложняет сильный ветер.

К тушению лесного пожара привлечены 124 человека, 25 единиц техники. В Усть-Донецкой район отправлен борт Ми-8 для борьбы с огнём с воздуха.