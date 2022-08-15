Барнаул, , 18:56 — REGNUM О гибели в Донбассе заместителя главы общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова сообщает 15 августа ТАСС.

Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР) Smdnr.ru

По словам председателя ОП региона Юрия Шамкова, Новиков уехал в Донбасс в начале июля с волонтёрской миссией, а 10 июля попал под обстрел в Шахтёрском районе ДНР.

«Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали, — сказал Шамков. — На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул».

Глава ОП рассказал также, что два года работа рука об руку с Евгением Новиковым, добавив: «Это достойный сын своего Отечества, уважаемый человек, очень жаль».

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