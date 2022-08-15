Вашингтон, , 18:58 — REGNUM США ввели санкции против трех государственных служащих Либерии, включая главу администрации президента стран Джорджа Веа, заявив об участии чиновников в коррупции. Об этом 15 августа сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Санкции введены против главы администрации президента Натаниэля Макгилла, главного прокурора Саймы Сирениус Сефус и директора Национального портового управления Билла Твехвея.

В заявлении отмечается, что введение санкций «демонстрирует, что Соединенные Штаты по прежнему привержены делу привлечения коррупционеров к ответственности и постоянной поддержке либерийского народа».

По утверждениям американской стороны, Макгилл, Сефус и Твехуэй причастны к незаконному присвоению государственных активов, завладению частным имуществом в личных целях, а также взяточничеству.