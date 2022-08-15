Днепропетровск, Украина, 15 августа, 2022, 18:50 — ИА Регнум. На трассе М-30 в направлении от Донбасса к Днепропетровску замечены многочисленные колонны украинской военной техники, передают 15 августа российские телеграм-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

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По данным телеграм-канала «Милитарист», ВСУ перебрасывают к Днепропетровску и личный состав.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщил, что генштаб украинской армии отзывает офицеров почти по всей линии обороны в Донбассе.

«На первую линию кидают мобилизованных, боевые бригады в бой не вводятся. Перекидывают подразделения в помощь «однодневкам» только при явной угрозе прорыва», — рассказалвоенкор.