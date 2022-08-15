Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 15 августа, 2022, 18:49 — ИА Регнум. На Ямале утверждён обвинительный акт по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более 14 млн рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Ctu.customs.ru Таможенный контроль

Установлено, что генеральный директор коммерческой фирмы из города Губкинского в целях уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 14,3 млн рублей организовал незаконный вывоз из зоны таможенного контроля частей мобильной буровой установки. Он обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с юридического лица»).

Уголовное дело направлено в Губкинский районный суд ЯНАО для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области выявили факт уклонения от таможенных платежей на сумму 2,5 млн рублей при перевозке автомобиля из одной страны в другую.