Архангельск, 15 августа, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года в Архангельской области оборот розничной торговли сократился на 6,3%, сообщает Архстат.

Ольга Ларина ИА REGNUM Уличная торговля

По данным статистики, пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия составляют 55,5% оборота розничной торговли.

Сократился оборот и у организаций общепита — за полгода они реализовали продукции на 9,5 млрд рублей, что на 1% меньше соответствующего периода 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области сократилась безработица.