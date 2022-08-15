Лондон, , 18:52 — REGNUM Власти Великобритании одобрили для применения адаптированную вакцину от коронавируса, направленную как против ранее выявленных версий вируса, так и против штамма «Омикрон», сообщает 15 августа Reuters.

Вакцина Moderna (сс) Navy Medicine

Британский медрегулятор (MHRA) дал условное одобрение так называемой бивалентной вакцине, изготовленной американской фармацевтической компанией Moderna. Препарат разрешен для использования среди взрослого населения страны.

Ожидается, что Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании (JCVI) в ближайшее время выпустит рекомендацию по применению препарата.

Отмечается, что вакцина вызывает «хороший иммунный ответ» против доминирующих в настоящее время субштаммов «Омикрона» BA.4 и BA.5.