Вашингтон, 15 августа, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Глава Amazon Джефф Безос отреагировал на слухи о желании студии нажиться на сериале «Властелин колец: Кольца власти». Об этом сообщило издание Time 15 августа.

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«Средиземье — любимый многими мир, и рассказать историю Колец Власти — это привилегия и ответственность. Я надеюсь, что мы своей работой отдадим должное первоисточнику Толкина. Наша работа выходит за рамки создания коммерческого шоу», — заявил Безос. Он также заверил, что «все, кто работал над сериалом, читали истории Толкина в детстве», поэтому крайне ответственно относятся к работе над шоу.

Напомним, премьера «Колец власти» намечена на 2 сентября 2022 года. Производством сериала занимается Amazon Studios.