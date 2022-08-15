Берлин, 15 августа, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Российский газ нужен Германии, в Берлине надеются, что он будет и дальше поставляться в страну, сообщил 15 августа журналистам немецкий министр энергетики Роберт Хабек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

При этом чиновник пообещал согражданам, что всё равно Германия будет искать «дополнительные возможности по альтернативным закупкам» , создаст «инфраструктуру сжиженного газа».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хабек оказался в центре скандала в связи с тем, что на фоне антироссийских выпадов Берлина отправился в Катар «за газом», но ему в этой стране отказали.