Судак, Крым, 15 августа, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В четвёртый раз в Крыму проходит молодёжный фестиваль «Таврида. АРТ». О его открытии корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 августа в пресс-службе мероприятия.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида» Участники фестиваля «Таврида. АРТ»

На площадке арт-кластера «Таврида» собрались 4 тыс. молодых людей со всей России, а также Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсона и Запорожья — с 16 по 18 августа к ним присоединятся зрители: жители и гости Республики Крым. В рамках мероприятия в общей сложности запланировано более 3 тыс. событий в 25 локациях на территории площадью 150 га.

«Впереди пять насыщенных дней, в которые каждый может найти себе что-то по душе, по амбициям и по интересам: профессиональным и творческим. Программа составлена таким образом, чтобы в ней были и яркие, зрелищные шоу, с одной стороны, и уютные, камерные концерты, с другой; мотивационные образовательные форматы и прикладные мастер-классы; выставки классического и современного искусства и ярмарки, демонстрирующие традиционные народные промыслы. А те, кто хотят не только брать от программы всё, но и отдавать, могут присоединиться к масштабной социальной акции», — рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Все участники расположились в 12 тематических арт-кварталах. Так, арт-квартал «Музыка-танцы» объединил музыкантов, вокалистов, диджеев, хореографов и танцовщиков; «Народный» — исполнителей народных произведений, фольклорные коллективы и ремесленников; «Диджитал» — IT-специалистов, разработчиков игр и приложений, видеографов и представителей новых медиа; «Кино-театр-книга» — актёров, режиссёров, сценаристов, драматургов, поэтов и прозаиков; «АРТ-индустрия» — художников, дизайнеров, архитекторов, арт-менеджеров и критиков. Отдельные арт-кварталы собрали участников, финалистов и победителей платформы «Россия — страна возможностей», проектов «Большая перемена», «Твой ход». Под флагом #МЫВМЕСТЕ объединились волонтеры и общественные деятели. Своих представителей собрал Клуб веселых и находчивых (КВН). Арт-квартал «Вузы России» — это студенческий актив 20 крупных российских университетов.

Добавим, что фестиваль будет проходить пять дней — с 15 по 19 августа. В качестве площадки была выбрана бухта Капсель возле города Судак Республики Крым.