Варшава, , 18:42 — REGNUM Белорусские пограничники используют специальные инструменты для создания дыр в стене на границе с Польшей, чтобы пропустить мигрантов из Азии и Африки на польскую территорию. Об этом в интервью РАР сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

Польша

«Как следует из свидетельств задержанных на польской стороне мигрантов, белорусские служащие не только подвозят мигрантов к границе, но также пытаются помочь им обойти стену», — рассказала Михальская.

Мигранты рассказали, что по прибытии на границу их оставляют в кустах, а в это время офицеры разрушают стену спецсредствами.

«Через такую прорезь белорусские пограничники пропускают группы по 2-5 человек. И только на заболоченных территориях выпускают несколько большие группы», — сказала Михальская.

Как сообщало ИА REGNUM, польские власти построили заграждение на границе с Белоруссией в связи с миграционным кризисом прошлого года, когда в Польшу с территории Белоруссии пытались проникнуть тысячи уроженцев Азии и Африки.