Архангельск, , 18:33 — REGNUM В Архангельской области количество зарегистрированных безработных за год сократилось почти на 30%, сообщает Архстат.

Бен Шан. Безработные. 1938

«По состоянию на 1 июля 2022 года официально зарегистрированы в органах службы занятости населения в качестве безработных 8,5 тыс. человек, или 1,5% к численности рабочей силы. По сравнению с 1 июля 2021 года численность безработных уменьшилась на 3,6 тыс. человек (на 29,5%)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтруда РФ заявил, что к концу 2022 года уровень безработицы в стране будет таким же как в 2021 году.