Кемерово, 15 августа, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Кемерове завершился митинг-концерт в поддержку жителей Горловки (ДНР). Он проходил в рамках медиамарафона «Кузбасс — Донбассу», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

По данным мэрии города, возле Дома культуры шахтёров работали волонтеры, которые раздавали буклеты с информацией о способах оказания финансовой помощи Горловке.

Напомним, итоги медиамарафона подведут в 21:30 в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, медиамарафон стартовал в Кемеровской области в 5:00 (время местное) 15 августа.

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Ранее кузбасские власти завили, что регион поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке.