Чаплыгин, Липецкая область, , 18:32 — REGNUM В Чаплыгинском районе Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 40-летней знакомой. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Поле подсолнечника Александр Погожев © ИА REGNUM

По версии следствия, 10 августа мужчина со своей знакомой распивал спиртные напитки на берегу реки в окрестностях села Юсово Чаплыгинского района. Между ними произошёл конфликт, и он задушил её. Тело женщины убийца оставил на поле подсолнухов недалеко от места, где они находились вместе, и скрылся. О пропаже женщины сообщила её родственница.

Была установлена личность мужчины, с которым потерпевшую видели в последний раз. С ним она познакомилась в день убийства, когда он приехал в Чаплыгин по делам. Его нашли в селе Юсово. Он не стал отрицать причастность к исчезновению знакомой, написал явку с повинной и указал, где находится тело женщины.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Ранее он был судим за аналогичное преступление.