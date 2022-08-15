Астрахань, 15 августа, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Астраханской области самые большие трудности в укомплектовании медицинских кадров испытывают Лиманский и Ахтубинский районы. Об этом сообщила заместитель регионального министра здравоохранения Наталья Стёпина.

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«Ахтубинский район всегда на контроле. Зарплата у молодёжи здесь на уровне городской. Однако район удаленный, а люди предпочитают трудоустраиваться в больших городах. Чтобы заинтересовать специалистов работой в отдалённых населённых пунктах, прорабатывается вопрос по обеспечению медработников жильём», — резюмировала Наталья Стёпина.

В 2022 году в Астраханской области ввели в эксплуатацию 29 новых объектов здравоохранения. До конца года планируется открыть ещё пять.