Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Американская фармкомпания Novavax подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в качестве дополнительной дозы для людей, которые уже получили прививку, сообщает 15 августа Reuters.

В лаборатории по разработке вакцины от коронавируса Novavax Maryland GovPics

Компания обратилась за разрешением к управлению по контролю за продуктами и лекарствами США. Препарат пока разрешен только для первичной вакцинации взрослых, а не для ревакцинации, что ограничивает его продажи.

Напомним, что вакцина Novavax распространяется в США с июля. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, эффективность данной вакцины против тяжёлой формы заболевания составляет около 90%.