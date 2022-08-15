Вашингтон, 15 августа, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Американская фармкомпания Novavax подала заявку на использование своей вакцины от COVID-19 в качестве дополнительной дозы для людей, которые уже получили прививку, сообщает 15 августа Reuters.

Maryland GovPics В лаборатории по разработке вакцины от коронавируса Novavax

Компания обратилась за разрешением к управлению по контролю за продуктами и лекарствами США. Препарат пока разрешен только для первичной вакцинации взрослых, а не для ревакцинации, что ограничивает его продажи.

Напомним, что вакцина Novavax распространяется в США с июля. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, эффективность данной вакцины против тяжёлой формы заболевания составляет около 90%.