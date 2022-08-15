Кострома, , 22:32 — REGNUM В Костромской области уничтожили 6118 свиней, заражённых африканской чумой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управления ветеринарии региона.

Свинья (сс) Laura Anderson

Шесть тысяч животных ликвидировано на одной из трёх обособленных площадок агрохолдинга «Шувалово», остальные свиньи выращивались в подсобных хозяйствах.

Напомним, первые случаи заражения африканской чумой в области выявили 18 июля. В этот день на территориях охотничьих угодий Галичского и Костромского районов были найдены мёртвые кабаны. Затем заболевание распространилось по частным хозяйствам.

На данный момент в регионе выявили 19 очагов распространения вируса, 9 из них обнаружены у кабанов. Животные свинокомплекса были застрахованы, компенсации владельцам частных подсобных хозяйств будут выплачены из бюджета региона.

Сейчас ситуация в агрохолдинге стабилизировалась. Специалисты ведут отбор проб на остальных производственных площадках, заболевания на них пока не обнаружено. Продажа продукции предприятия в магазинах области и других регионов возобновлена.

Информации о том, откуда на территорию области проникла АЧС, пока нет. Выяснением причин произошедшего занимается Россельхознадзор.

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