В Костромской области уничтожили тысячи заражённых свиней
Кострома, 15 августа, 2022, 22:32 — ИА Регнум. В Костромской области уничтожили 6118 свиней, заражённых африканской чумой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управления ветеринарии региона.
Шесть тысяч животных ликвидировано на одной из трёх обособленных площадок агрохолдинга «Шувалово», остальные свиньи выращивались в подсобных хозяйствах.
Напомним, первые случаи заражения африканской чумой в области выявили 18 июля. В этот день на территориях охотничьих угодий Галичского и Костромского районов были найдены мёртвые кабаны. Затем заболевание распространилось по частным хозяйствам.
На данный момент в регионе выявили 19 очагов распространения вируса, 9 из них обнаружены у кабанов. Животные свинокомплекса были застрахованы, компенсации владельцам частных подсобных хозяйств будут выплачены из бюджета региона.
Сейчас ситуация в агрохолдинге стабилизировалась. Специалисты ведут отбор проб на остальных производственных площадках, заболевания на них пока не обнаружено. Продажа продукции предприятия в магазинах области и других регионов возобновлена.
Информации о том, откуда на территорию области проникла АЧС, пока нет. Выяснением причин произошедшего занимается Россельхознадзор.
Справка: методов лечения африканской чумы свиней на данный момент не существует. Единственный известный ветеринарам способ борьбы с болезнью — уничтожение заражённого поголовья.