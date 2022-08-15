Минск, 15 августа 2022, 18:41 — REGNUM На многовекторности во внешней политике Белоруссии рано ставить крест. Об этом лишний раз свидетельствует заявление главы белорусского правительства Романа Головченко. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 августа высказал политолог Олег Ковалёнок.
По мнению политолога, первые шаги в направлении восстановления отношений Запада и Белоруссии будут сделаны после завершения спецоперации России на Украине, но при условии освобождения из тюрьмы кого-то из лидеров белорусской оппозиции. «Пока на свободе не будет Виктора Бабарико, Марии Колесниковой или Сергея Тихановского (возможно, хотя бы кого-то одного), США и Евросоюз не пойдут навстречу президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Если же Запад сделает Лукашенко «выгодное предложение», белорусский лидер охотно согласится на уступки по «политзаключённым», — уверен Ковалёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, глава белорусского правительства Роман Головченко 15 августа заявил, что Минск получает сигналы от Запада о готовности возобновить сотрудничество.