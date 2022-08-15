Минск, , 18:41 — REGNUM На многовекторности во внешней политике Белоруссии рано ставить крест. Об этом лишний раз свидетельствует заявление главы белорусского правительства Романа Головченко. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 августа высказал политолог Олег Ковалёнок.

Роман Головченко Официальный сайт правительства России

Олег Ковалёнок «И без Головченко было понятно, что Запад готов в перспективе восстановить, насколько это возможно, отношения с Минском. Это связано с новой западной стратегией — отвратить от России всех её союзников. Работа в этом направлении идёт и в Средней Азии, и в Закавказье. Но Белоруссия в этом плане, пожалуй, главная цель, поскольку, вбив клин между двумя частями Союзного государства, можно будет говорить, что Россия потеряла последнего союзника в ближнем зарубежье. В Минске это понимают и готовы использовать западную заинтересованность для возврата к политике балансирования между Западом и Москвой. Именно для того, чтобы не потерять западный вектор, руководство Белоруссии не посылает белорусскую армию на Украину, не признаёт независимость ДНР и ЛНР и даже возвращение Крыма в состав России».

По мнению политолога, первые шаги в направлении восстановления отношений Запада и Белоруссии будут сделаны после завершения спецоперации России на Украине, но при условии освобождения из тюрьмы кого-то из лидеров белорусской оппозиции. «Пока на свободе не будет Виктора Бабарико, Марии Колесниковой или Сергея Тихановского (возможно, хотя бы кого-то одного), США и Евросоюз не пойдут навстречу президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Если же Запад сделает Лукашенко «выгодное предложение», белорусский лидер охотно согласится на уступки по «политзаключённым», — уверен Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, глава белорусского правительства Роман Головченко 15 августа заявил, что Минск получает сигналы от Запада о готовности возобновить сотрудничество.