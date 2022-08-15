Константиновский район, Ростовская область, , 18:23 — REGNUM В Ростовской области пожарным удалось отвести огонь от автозаправочной станции в Константиновском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 августа.

Горит трава (сс) BLMOregon

Пожару в Константиновском районе присвоен второй ранг сложности. Огонь распространился на площади 2 тыс. квадратных метров.

«Угроза распространения огня на автозаправочную станцию ликвидирована», — уточнили в ведомстве.

Ландшафтный пожар удалось локализовать.

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