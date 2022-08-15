Архангельск, , 18:21 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов обратился в Архангельское областное собрание депутатов с инициативой вернуть самой высокой точке островной Арктики имя героя Ивана Крузенштерна, сообщает пресс-служба Российского географического общества.

Арктика

Топоним «Гора Крузенштерна» появился на картах Новой Земли в 1822 году. Однако со временем, по непонятным причинам, это название постепенно исчезло с карты региона, и в 1958 года Архангельский облисполком утвердил новое название наивысшей точки Новой Земли — «гора СГЭ» — в память о трудах Северной гидрографической экспедиции. Но и это название не прижилось. И на современных картах гора остается безымянной, только с указанием высоты — 1547 метров.

Инициативу переименования поддержало Минобороны РФ. В начале этого августа группа альпинистов 12 Главного управления Минобороны и Северного флота, Национального центра управления обороной, Госкорпорации «Росатом» и Русского географического общества совершила восхождение на гору. На ней установили памятную табличку, а также водрузили государственный и Андреевский флаги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Диксоне готовятся к 80-летию «исторического боевого сражения за Арктику».