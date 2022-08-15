Приштина, , 18:34 — REGNUM Компания-распределитель электроэнергии в сепаратистском Косово KEDS с 15 августа начинает плановые отключения электроэнергии в целях экономии.

Нет электричества Дарья Антонова © ИА REGNUM

Потребители электроэнергии на территории Косово смогут пользоваться электричеством шесть часов, после чего на два часа они будут отключены от снабжения.

Компания будет снабжать потребителей электричеством, произведённым внутри Косово, так как для импорта электроэнергии нет средств, говорится в сообщении KEDS, которое переедет сербское агентство «Бета».

Напомним, что ранее на севере Косово и Метохии функционировала сербская система распределения электроэнергии, но она была передана под управление албанской компании.