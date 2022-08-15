Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Чиновника из США призвали ознакомиться с историей, в том числе Соединённых Штатов, за то, что он обвинил Россию в колониализме.

Квентин Массейс Старший — Аллегория Глупости, начало XVI века

Поводом к скандалу стала публикация Пола Массаро, являющегося старшим политическим советником Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе в Twitter.

Чиновник опубликовал карту России, подписав её «Россия сейчас», выделив на ней участок, который он обозначил как «Россия в 1471 году», сопроводив своё творчество комментарием: «Интересно, как это произошло? Может быть, это колониализм?»

Его подписчики посоветовали Массаро посмотреть на карту США «в 1775 году» и задаться вопросом: «Как же так получилось?» и подучить историю. Некоторые пользователи сказали, что чиновник занимается глупостями.

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