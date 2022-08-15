Калуга, , 18:19 — REGNUM В Калуге 15 августа в частном домовладении на улице Парижской коммуны были обнаружены тела мужчины и женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия kaluga. sledcom.ru

По версии следствия, супруги спустились в погреб 14 августа вечером. Утром, не обнаружив родителей дома, их 17-летний сын пошёл в подвал и нашел родителей без признаков жизни. При осмотре места происшествия телесных повреждений на телах погибших не обнаружено. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе гибель в результате отравления углекислым газом.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге ребёнок нашел тела своих родителей в погребе