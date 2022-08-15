Ярославль, 15 августа 2022, 18:23 — REGNUM Ярославский дорожный активист Темур Абдуллаев считает, что снижение числа камер автоматической фиксации нарушений ПДД должно сопровождаться ростом числа сотрудников ГИБДД. Об этом он рассказл корреспонденту ИА REGNUM.
13 августа председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил сократить на 70% количество дорожных комплексов фото- и видеофиксаци нарушений. По мнению депутата, безопасность на дорогах с камерами является в большинстве случаев мифом, который монетизировали в пользу региональных бюджетов и владельцев устройств. Депутата поддержал дорожный активист из Ярославля Темур Абдуллаев.
По словам Темура Абдуллаева, в Ярославле также есть камеры, которые никак не дисциплинируют водителей, например, на Красной площади.
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