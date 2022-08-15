Ярославль, 15 августа, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Ярославский дорожный активист Темур Абдуллаев считает, что снижение числа камер автоматической фиксации нарушений ПДД должно сопровождаться ростом числа сотрудников ГИБДД. Об этом он рассказл корреспонденту ИА REGNUM.

Камера

13 августа председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил сократить на 70% количество дорожных комплексов фото- и видеофиксаци нарушений. По мнению депутата, безопасность на дорогах с камерами является в большинстве случаев мифом, который монетизировали в пользу региональных бюджетов и владельцев устройств. Депутата поддержал дорожный активист из Ярославля Темур Абдуллаев.

«Оптимизация ГИБДД, повлекшая за собой уменьшение численного состава, однозначно негативно повлияла на безопасность на дорогах. Исчез фактор «патруль в потоке», который дисциплинировал водителей. Движение по правилам осуществляется только в местах установки комплексов фото-видеофиксации, дислокация которых легко распознается радар-детекторами или занесена в навигационные приложения. Значительно возросло время ожидания групп разбора на ДТП, даже с учетом роста числа оформлений по европротоколу. Вместе с тем предлагаемая мера, в виде снижения числа камер на дорогах, должна сопровождаться увеличением числа сотрудников ГИБДД, способных оперативно реагировать на ситуацию на дорогах. Именно эти действия позволят трактовать действия властей как заботу о безопасности на дорогах», — сказал Темур Абдуллаев.

По словам Темура Абдуллаева, в Ярославле также есть камеры, которые никак не дисциплинируют водителей, например, на Красной площади.