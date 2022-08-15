15 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Соцсети негативно восприняли возможную смену имени самого крупного маркетплейса в России Wildberries. Корреспондент ИА REGNUM рассказывает, что именно не понравилось пользователям в названии «Ягодки».

Елизавета Дубровская, , 18:49 — REGNUM Сегодня, 15 августа, компания Wildberries убрала логотип на главной странице своего сайта — вместо эмблемы интернет-магазина на нём теперь красуется надпись «Ягодки». Покупатели предположили, что ретейлер провёл ребрендинг на волне русификации брендов.

Главная страница сайта Фото корреспондента ИА REGNUM

В компании сначала отказались комментировать смену имени на сайте, однако позже заявили, что надпись «Ягодки» является частью новой рекламной кампании. При этом в Wildberries подчеркнули, что «не подтверждают, но и не опровергают» возможность изменения имени.

Вероятно, руководство интернет-магазина изменило своё первоначальное решение и не стало переименовывать компанию в «Ягодки» после волны негативных комментариев относительно нового названия. Сразу после появления обновлённого «логотипа» Сеть наводнили едкие шутки и мемы на эту тему.

Многие пользователи маркетплейса посчитали, что возможный вариант имени чересчур старомодный, как и используемый в нём шрифт.

«Wildberries переименовали в «Ягодки». Неактуально как-то, несовременно, на мой взгляд. Неужели нельзя было назвать «Ягодки и точка»?» — пошутил пользователь Twitter Игорь Глебов, делая отсылку к названию сети ресторанов фастфуда «Вкусно и точка», пришедшее на смену «Макдоналдс».

«Шрифт — это просто лютейший кринж. И ягодки эти летающие. Я аж вскрикнула, когда открыла сайт. Не знаю: от ужаса или от смеха», — поделилась в своём Twitter «Софочка всё сама».

«В Wildberries отказались комментировать смену названия сайта на «Ягодки», потому что такой кринж сложно комментировать», — считает пользователь Twitter с ником «Вашингтонский Обком».

«Теперь ходить по «Ягодки» будем», — пишет «Елена Пшеничная 2».

«Wildberries переименовались в «Ягодки». До этого были ещё цветочки», — пишет «дед Жень» в своём Twitter.

Некоторые пользователи Сети предложили заменить имя на более близкое к оригиналу — «Дикие ягодки», однако и этот вариант раскритиковали, посчитав, что оно больше подходит для названия сайта для взрослых.

Некоторые покупатели пошли ещё дальше и поразмышляли, какие компании могли бы пойти по пути Wildberries и заменить английское название на русскую альтернативу. Самыми часто встречающимися вариантами стали «Пчела-линия» (Beeline), «Витёк» (VITEK) и даже «Ковёр-самолёт» (Аэрофлот). А владелец аккаунта в Twitter Артём Дерягин предложил новое название для сервиса OnlyFans — популярного сервиса для заработка на эротическом контенте.

Русский вариант названия сервиса OnlyFans — «ЯгоДицы» Социальная сеть Twitter

Хоть и руководство Wildberries не подтвердило смену имени, оно не стало утверждать, что точно не планирует ребрендинг. Поэтому нам остаётся только ждать, какое решение примет компания: пойдёт на поводу у нового тренда на русификацию названий или же оставит имя в угоду своим покупателям.