Энергодар, Украина, , 18:10 — REGNUM Взрывы прогремели в районе Запорожской АЭС после атаки со стороны украинских боевиков, сообщает 15 августа в своём телеграм-канале военно-гражданская администрация города Энергодара.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что ВСУ устроили артобстрел гражданской инфраструктуры Энергодара, стреляли боевики по мирным жителям. Кроме того, они атакуют АЭС.

«В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне», — говорится в сообщении.

Массированный огонь продолжается более часа. По другой информации, ракеты и снаряды ВСУ упали в районе энергоблока №6.

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